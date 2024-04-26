第49屆日內瓦國際發明展香港學生創佳績

新聞發布會現場（中評社 段曉魯攝） 中評社香港4月26日電（記者 段曉魯）由特區政府教育局委託香港新一代文化協會組織的“香港中學生代表隊”共派出3個項目參賽，由香港新一代文化協會總幹事蘇祉祺。香港中學生憑藉自己的研究及發明，與來自全球40個國家及地區的大學及科技公司同台比拼，交流切磋，最終榮獲1項金獎、1項銀獎及3項由“歐洲科學院”頒發的專項獎。



蘇祉祺致歡迎辭時，首先向所有獲獎同學以及他們的校長、老師、家長表示熱烈祝賀。蘇博士強調，“日內瓦國際發明展”是全球規模最大、最具代表性的發明展，是世界發明家的盛會。“香港中學生代表隊”是由特區政府教育局委託香港新一代文化協會組織、唯一由教育局資助參賽的代表隊，派出3個項目共奪得1項金獎、1項銀獎及3項由‘歐洲科學院’頒發的專項獎，驕人成績，值得嘉許。



蘇博士代表主辦機構感謝特區政府教育局一直以來對協會工作以及STEAM教育的大力支持，亦感謝各位專家、指導老師及家長對參賽同學的默默支持。蘇博士表示，對參賽同學來說，參賽過程往往比結果更重要，因為通過參賽，可以豐富自己的學習經歷，發現新問題，提出解難方法，這是邁向成功的第一步；對於以小組參賽的同學來講，還可以學習團隊合作的技巧，提升協作能力、溝通能力以及跨學科解難能力，這正正是STEAM教育的目標。參賽過程有助擴闊中學生的國際視野，瞭解世界最先進的研究和發明，還可以提升綜合應變能力和表達能力，增強自信心和勇氣。更重要的是，可以向國際社會展示香港中學生的科研能力和研究成果，鼓勵更多學生在科創道路上發光發熱，貢獻香港和國家，意義深遠。



來自聖保祿中學的郭美恩，憑著“傷口感染檢測敷料”榮獲金獎。郭同學感恩自己有機會參加這次國際盛會，並對獲此大奬感到既驚喜又興奮。榮獲銀獎的項目是來自弘立書院孫宇琦及汪涵睿的“麒瑞支付”項目。兩位同學對於有幸代表香港出戰海外感到自豪。同時，香港中學生代表隊的3個項目均獲得歐洲科學院專項獎，他們表示很榮幸能在如此盛大的創科展覽上展現研究成果，與在場評判及來賓交流的過程亦令自己獲益良多。



據瞭解，日內瓦國際發明展創辦於1973年，是由瑞士聯邦政府、日內瓦州政府、日內瓦市政府及世界知識產權組織舉辦的大型國際展覽，也是世界上規模最大、最具代表性的發明展，今年已經進入第49屆。這是一項表彰創新發明的年度國際盛事，全球頂尖科研學者雲集於此，發表最新的前沿科研成果和發明，同時也有成千上萬的社會公眾參觀展覽及洽談合作。