蘇煥智：賴清德曾主張上任要赦扁

蘇煥智。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）傳出過去扁系人馬如羅文嘉、馬永成、林德訓在新的“賴政府”將受到重用，未來賴是否可能特赦陳水扁。前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，兩者沒有必然關係，但賴清德是有可能特赦扁，因過去賴曾主張要赦扁，但目前看起來賴清德也可能像蔡英文一樣用拖延戰術。比較急的是陳水扁，賴清德過去說要特赦扁，若上任後沒做到，扁是有聲量的，可能會利用聲量逼賴，這未來是賴清德的難題。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



傳出曾在陳水扁政府時期擔任要職的羅文嘉、馬永成與林德訓，進入賴執政團隊呼聲高，羅文嘉可望出任“政務委員”、馬永成傳出將接任“國安會”諮委、林德訓則有望接任準“行政院長”卓榮泰辦公室主任。



蘇煥智認為，馬永成可能案子還會有點問題，陳水扁後來與羅、馬兩個人關係並不是這麼好。因為官司的東西扯不清，依照他們關係怎麼可能扁有事，他們卻都沒事，法律邏輯上不太通。雖然他們從政治經驗是比較豐富，但是他們與扁關係已經脫節，任用他們效果會怎麼樣還不知道。但這個議題一傳出，外界就吵不完，負面討論較多。



蘇煥智也說，羅文嘉傳出民宿借名承租原住民保留地，目前因法律規定不清楚，若由原住民承租，是否可合作經營民宿，在法律見解上有爭議，要看雙商簽訂的合約內容，但現在已經變成政治議題。



不過，蘇煥智表示，賴清德處理萬里老家議題，爭議可能還更大，“賴政府還沒上任，都背著很大爭議”。現在抗議聲還沒有出來，要等520就職典禮之後，抗議的人就是跳出來反對賴清德萬里老家違建的問題，加上馬永成可能案子的問題，限制出境還沒有解除等，這也是爭議。相對林德訓是狀況比較好一點，既然要扛這個爭議，賴清德“內閣”注定成為“多事內閣”。

