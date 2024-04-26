中評關注：三點觀察　王金平仍是實力派要角

王金平25日回“娘家”“立法院”出席活動。（中評社 資料照） 中評社台北4月26日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍前“立法院長”王金平25日回到娘家“立法院”，活動中從三點觀察能感受出王金平仍是藍軍實力派要角。第一，“立法院長”韓國瑜對王高度愛戴。第二，綠營“立委”對王同樣格外敬重。三，日本駐台代表也曾私下宴請，對王有所請託，都可看出王金平的影響力仍不容忽視。



“立法院”25日舉行“台日交流聯誼會”成立大會，韓國瑜親自出席主持，並接下會長職務，王金平也出席，同時出任榮譽會長。其餘與會成員包括“立法院副院長”江啟臣、日本駐台代表片山和之，還有約20位藍綠白三黨“立委”到場。



王金平難得回“娘家”“立法院”，成為外界關注的焦點，這一場活動看下來，有三點觀察顯示王金平仍是藍軍內有實質影響力的一號人物。第一，現任“立法院長”的韓國瑜一看到王金平，立即小跑步上前與王握手致意，同時一開口就稱王是“立法院”“永遠的大家長”，並禮讓王率先致詞。



韓國瑜“尊王”的表現，一方面透露著2018年韓南下爭高雄市長，王金平在當地賣力輔選的提攜之情，兩人“恩師與愛徒”情誼深重。二方面也是王金平在“立法院”內有象徵議事和諧的正面意義，畢竟王從政多年號稱沒有敵人，南北各路政壇大老多會給王金平面子，與綠營互動更是有自己一套方法。



近期“立法院”內藍綠為相關“立院”改革法案僵持不下，互鬥險惡，時不時就爆發表決大戰，藍軍還曾因人數不夠，迫使韓國瑜與江啟臣兩位“正副院長”必須冒著不中立的爭議參與投票保住藍軍議案。但是藍綠過去在“立法院”都買王金平的帳，韓國瑜“尊王”的舉動，更是傳達國民黨還有王這位“公道伯”的特殊角色，盼藍綠能稍稍降溫，當藍綠惡鬥越明顯，越能凸顯王金平調和鼎鼐的政治分量。



第二，承上所述，王金平昔日掌舵“立法院”期間，綠營也相當買王的帳，25日王回到“立法院”，由於許多到場的藍委是新科“立委”，與王金平互動稍嫌生澀，大家看似不是那麼熟。

