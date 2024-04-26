中評關注：鄭文燦受制賴路線　海基難展新局

賴清德宣布規劃鄭文燦接任海基會董事長。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）賴清德即將於520上任，昨天親自公布“國安”團隊人事佈局，大家除了聚焦“國安會”、“外交部”、“國防部”等，規劃的海基會董事長鄭文燦也出席，他拿出手機一字不差的讀出賴清德1月13日當選感言中的兩岸論述。這個動作充滿其用意，鄭文燦想要表達他會遵循賴的兩岸政策，不會脫軌。但也透露，若兩岸無法交流、難開展新局，原因就在於賴清德的兩岸政策。



鄭文燦果然是政治老手，昨天的記者會有備而來，被媒體問到未來如何面對兩岸情勢與大陸要求的九二共識，鄭文燦拿出手機，一字一字念出賴清德的當選感言。鄭文燦記憶力應該不差，但拿出手機避免念錯的動作，就是要告訴賴清德，他會遵循賴的兩岸政策，不必擔心他會出錯。



這代表鄭文燦就算未來擔任海基會董事長，兩岸能否展開交流，仍在賴清德兩岸政策基礎上，也等於，如果賴的兩岸政策無法獲得大陸信任，兩岸就無法展開交流，如此鄭文燦也無法有所作為。



但有趣的是，鄭文燦最後還提到海基會成立基礎與運作根據是“中華民國憲法”，包括增修條文與兩岸人民關條例，這個基礎是蔡英文2016就職演說的內容。賴清德當選感言衹有提到“中華民國憲法”體制，對於兩岸人民關係條例（全名《台灣地區與大陸地區人民關係條例》）處理兩岸事務，至今仍未說出口。鄭最後特別強調這個底線，很可能也是希望賴清德能夠真的跟隨蔡英文路線，避免賴在兩岸暴衝。



賴清德日前在中執會提到有關於兩岸交流的論述，他要再度重申“承諾不變、善意不變”，並且願意在對等、尊嚴的前提下，和中國大陸展開交流合作。在現階段下，希望兩岸之間可以理解、諒解、並尊重各自的立場，也要重視珍惜彼此的善意，由兩岸執政黨負責任的展開良性對話。



但其實在這段話的前言，賴清德仍提到應該制訂《反滲透法》和，“國安五法”，來防堵中國的分化破壞。這兩段說法連著看，要說是賴清德對陸方解讀釋出善意，可能也是過度樂觀。民進黨近日接連猛批國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁率藍委到大陸訪問一事，還施加壓力希望傅崐萁不要去。

