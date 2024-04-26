中評關注：綠營造兩岸善意　賴清德壓力大

賴清德與鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北4月26日電（記者 鄭羿菲）距賴清德520就職不到一個月，台灣工商界、教育界都盼賴清德能延續兩岸交流善意，務實解決兩岸問題。賴清德近期也開始在兩岸上有動作，先表述“兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，隔天再正式宣佈陸委會、海基會相關人事，但再怎麼繞遠路，賴若連“中華民族”等柔性字語都不講，兩岸關係恐怕還是冰點低谷。



美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月24日訪問中國大陸。對此，美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）曾表示，“台灣議題敏感，尤其需要直接溝通”。顯示中美都十分關切賴清德520就職後的兩岸關係，賴清德身上的壓力並不小。



除了中美關切外，台灣的工商界領袖近期也紛紛表達對兩岸關係的相關意見，新任工總理事長潘俊榮表達“企業界期盼兩岸能營造一個更好的未來”、商總理事長許舒博指出“台商對於兩岸關係的期待是和諧”、三三會理事長林伯豐盼“新政府主動鬆綁兩岸觀光”，工商協進會理事長吳東亮則曾在賴清德勝選後，喊話“好好處理兩岸關係”。



觀察近期兩岸民間交流互動，陸委會已不再如去年般強調得有“必要性、急迫性及不可替代性”，第十一屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議，4月15日在龍華科技大學舉行，陸方有30所學校共65位代表與會，其中包括9位“黨委書記”。對比去年7月馬英九基金會邀陸生訪台交流，團員之一是北京大學黨委書記郝平，當時陸委會主委邱太三還以“黨委書記不應該帶團進入校園”來形容，對照下確實民進黨政府在兩岸交流層面上更有彈性。



賴清德還未520就職，民進黨已開始為兩岸關係鋪路，賴清德更在24日的民進黨中執會上再度重申“承諾不變、善意不變”，也提及“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，綠委多贊同此話，外界解讀是賴清德釋出善意。賴清德接著也在25日正式宣佈準陸委會主委邱垂正、準海基會董事長鄭文燦的人事任命。

