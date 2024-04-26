鄭明德：只要賴別再提務實台獨　兩岸仍可期

台北城市科技大學企管系教授鄭明德。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月26日電（記者 盧誠輝）針對賴清德新“內閣”“國安”團隊人事布局，長期研究民進黨的台北城市科技大學企管系教授鄭明德接受中評社訪問認為，準陸委會主委邱垂正和準海基會董事長鄭文燦，應該已是賴清德目前能打出對兩岸人事安排的手中最好牌了，因為邱和鄭兩人是目前民進黨內對兩岸較瞭解，也最溫和理性與務實的人選。



鄭明德強調，以目前賴清德的“國安”人事布局來看，只要不要再從賴口中說出像是“務實的‘台獨’工作者”這類的話，對520後的兩岸關係仍可期待。



鄭明德，中山大學中國與亞太區域研究所博士，長期從事民進黨研究，包括派系、黨團、菁英、世代、“台獨”論述與兩岸政策。著有《民進黨新探》、《民進黨新潮流派系研究》、《民進黨研究》、《“立法院”黨團研究》、《一脈總相承－派系政治在民進黨》等著作。



鄭明德表示，賴清德25日公布的新“內閣”“國安”團隊人事布局，有3個觀察重點。第一是有關外界最關注的兩岸、“國防”、“國安”、外交的人事任命終於底定，且和外傳名單完全一樣，但為何會最後一波才公布？應該是賴清德在過程中花了很多時間去爭取和考量美國與大陸的因素後才做成的決定，而由賴親自主持公布“國安”團隊，也再次確立兩岸、“國防”、“國安”、外交是屬於“總統”職權這件事。



第二是準陸委會主委邱垂正和準海基會董事長鄭文燦，應該已是賴清德目前能打出對兩岸人事安排的手中最好牌了，因為邱和鄭兩人是目前民進黨內較瞭解大陸、最溫和理性與務實的人選，某種程度也算是對大陸釋出很大的善意，未來兩岸關係是否能有進展？是值得期待的。



鄭明德指出，若要拿邱太三和邱垂正相比，邱太三比較屬於地方型，早期雖曾擔任檢察官，後來是從地方開始從政，算是新潮流派系內的“中流”，而邱垂正則是學者出身。過去他曾和邱接觸過一次，對邱溫和、務實且善於溝通，留下很好的印象。

