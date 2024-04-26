快評：美國持續武裝台灣　台海無事變有事

中評社快評／美國總統拜登近日簽署總價值950億美元的對外援助法案，將分別向烏克蘭和以色列提供約600億美元和260億美元安全援助，向包括台灣在內的所謂印太夥伴提供約80億美元。



這又是美國一次軍事武裝台灣，虛化、掏空和歪曲一個中國原則，向“台獨”分裂勢力釋放嚴重錯誤信號的挑釁動作。外電都認為，“不言而喻，這也推進要台灣挺身而出扮演對抗中國大陸的角色。”



近年台海局勢緊張，根源是美國搞“以台制華”及民進黨當局倚美謀“獨”。美方出於霸權心態和冷戰思維，持續通過軍售、軍援、協訓等惡劣行徑，加強美台軍事聯繫，縱容鼓動“台獨”分裂勢力滋事挑釁，加劇兩岸對抗和台海形勢緊張。



拜登簽署軍援台灣相關法案，再一次打包處理軍援以色列、烏克蘭和台灣，說明美台仍在不斷擴大軍事勾連，美國武裝台灣的“烏克蘭化”趨勢日益凸顯，在此情況下，台海無事變有事。CNN國際情勢分析節目主持人札卡利亞上月在一篇評論文章中指出，台海情勢沒有最危險，衹有“更危險”。



中國國防部新聞發言人吳謙昨天指出，“台灣有事”源自美國攪事，對“台獨”勢力不會心慈手軟。如果美方真想維護台海和平穩定，那就應立即停止干涉中國內政，立即停止武裝台灣，立即停止一切美台官方往來和軍事聯繫。吳謙警告，美國縱容支持“台獨”必將引火燒身、自食苦果。