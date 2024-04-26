蘇煥智：賴走朝野和解路線　兩岸才有機會

蘇煥智接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）賴清德即將在520就職，在“國安”團隊人事公布之後，執政團隊佈局趨於完整。前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，賴清德是少數執政，又選擇對立路線，不僅沒有納入在野黨人才，“國會”還時刻與在野黨對抗，未來4年很可能是內耗狀態。賴清德在台灣內部應走向朝野和解路線，這樣才能擴及到兩岸關係，兩岸也才有和解的可能性。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於今年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



蘇煥智表示，從賴清德“國安”團隊確立，一般解讀就是蔡英文路線的延續，但這也是民進黨1999年的《台灣前途決議文》內涵，而賴提出德“務實‘台獨’工作者”，只是選前行銷策略。



他認為，大陸對賴清德態度很強硬，那是因為賴清德有心機。賴提出務實“台獨”工作者就有盤算，當時要跟蔡英文初選競爭的市場區隔策略。也是賴清德平常挑動兩岸議題，用來證明自己是台派。但現在當選領導人應扮演整合角色，卻常常矯枉過正，不知不覺暴露心機，像是提及要走入白宮的說法。



蘇煥智指出，賴清德內心世界是以“台美關係”為主，這樣心態很清楚。加上對中國大陸試圖伸出友善的橄欖枝，“但不夠清楚、不夠有系列”。他舉出，已過世的前民進黨主席施明德過去曾談金門應規劃為非軍事區，就是很好的鋪陳，要把兩岸議題能合作的部分找出來，金門、馬祖地區可以變成兩岸經濟合作區，“和平特區又是自由經濟區”。這個議題大家可以去考慮實質合作的可能性。



他表示，賴清德應該要走和解路線，一定要去找兩大黨“內閣”成員，要先去找朝野和解，才能為兩岸大和解做一個鋪陳。基本上除了“國安”議題以外，其他“閣員”可能可以釋出一些位置給在野黨，而“國會”議題像是“國會”應有聽證權、調查權等改革法案，民進黨也應該可以和在野黨合作，但民進黨現在卻走對抗路線，不是和解路線。

