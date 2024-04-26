丁薛祥出席2024中關村論壇年會開幕式並致辭

4月25日，2024中關村論壇年會在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並致辭。 中評社北京4月26日電／據新華社報導，2024中關村論壇年會25日在京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式並致辭。



丁薛祥強調，創新是引領發展的第一動力。習近平主席指出，發展新質生產力是推動高質量發展的內在要求和重要著力點，必須繼續做好創新這篇大文章。中國深入實施創新驅動發展戰略，推動科技創新實現新的突破，催生新產業、新模式、新動能，成為經濟社會發展的突出亮點。我們將堅持把高水平科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，加快健全新型舉國體制，完善科技創新體系，強化國家戰略科技力量，加強基礎研究和科技攻關，推動前沿技術、顛覆性技術研發應用，不斷夯實高質量發展的科技支撐。中關村在推進高水平科技自立自強和建設北京國際科技創新中心中肩負著重要使命，要持續深化先行先試改革，加快建設世界領先的科技園區。



丁薛祥表示，中國願與國際社會一道，踐行“開放、公平、公正、非歧視”的國際科技合作理念，攜手構建全球科技共同體。一是共同營造開放創新生態。堅持真正的多邊主義，探索互利共贏的全球科技創新合作新模式，打破制約知識、技術、人才等創新要素流動的壁壘，支持各國和各類科研機構平等參與國際合作。二是共同培育和發展新質生產力。促進創新成果互惠互享，拓展人工智能、生命科學、綠色能源、先進製造等領域合作，加強數字經濟國際合作，推動各國培育發展新興產業和未來產業。三是共同破解重大科技難題。圍繞氣候變化、環境保護、能源安全、糧食安全等全球性挑戰，加強深度協作和聯合科研，推進實施國際大科學計劃和大科學工程，支持各國科研人員共同攻克基礎前沿科學問題。



開幕式後，丁薛祥巡視中關村展示中心常設展，與科技人員進行交流。



中共中央政治局委員、北京市委書記尹力參加有關活動。



2024中關村論壇年會主題是“創新：建設更加美好的世界”。國內外科技人員、企業負責人、政府官員和國際組織代表等約1000人參加了開幕式。