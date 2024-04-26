四川：進一步規範縣鄉紀檢監察協作機制

四川省劍閣縣紀委監委採取“片區聯動協作”工作機制，聚焦群眾身邊不正之風和腐敗問題開展監督檢查，深挖細查“蠅貪蟻腐”問題線索。圖為近日，該縣紀委監委第一協作片區工作人員在漢陽鎮東青村走訪瞭解有關情況。 中評社北京4月26日電／據中央紀委國家監委消息，近日，四川省古藺縣茅溪鎮紀委書記周邦前往該鎮民心村，實地監督該村向村民補發被拖欠的苗木補償款工作。



此前，茅溪鎮紀委收到了民心村群眾關於該村黨支部副書記陳某某截留挪用涉農資金的舉報。“由於該線索案情複雜、時間跨度長，僅靠鎮紀委難以短時間內查清事實。”周邦介紹，該鎮紀委隨即向縣紀委監委申請了片區協作。該縣紀委監委第五協作區整合“室組地”力量，迅速查明了陳某某截留挪用涉農資金問題，為群眾追回苗木補助款近2.8萬元。最終，陳某某受到黨內嚴重警告處分。



二十屆中央紀委三次全會提出，完善基層監督體系，優化基層紀檢監察機構設置，統籌用好縣鄉監督力量。貫徹落實中央紀委三次全會精神，四川省紀委監委今年出台《關於進一步規範縣鄉紀檢監察協作工作機制的意見》，要求各縣（市、區）按照“地域相近、職能相關、務實高效”原則，建立以片區為主的協作機制。



“我們此前調研發現，我省仍有個別縣（市、區）在統籌縣鄉監督力量過程中，存在協作工作機制設置不夠合理、協作重點內容不明確、保障支持不夠等問題。”四川省紀委監委相關負責同志介紹，針對實際情況，《意見》梳理總結近年工作經驗，要求協作機制採取“縣（市、區）紀委監委領導＋室組地”模式，將縣（市、區）紀委監委紀檢監察室、派駐紀檢監察機構、鄉鎮紀檢監察機構劃分為若干片區。每個片區由縣級紀委監委班子成員任牽頭人，負責統一調配人員力量，組織、協調、督導片區工作。在此基礎上，該省紀委監委要求各地深化運用“室組地”聯合辦案機制，按照“一案一授權”原則，採取紀檢監察室領辦、交叉核查、指定核查、聯合辦案等方式，開展審查調查工作。



變“單兵作戰”為“協同作戰”，巴中市恩陽區紀委監委劃分5個“室組”協作區、成立4個“室地”協作組，統籌力量，集中攻堅大案，今年以來已協作辦理案件19件，辦案時長同比縮短22%。甘孜藏族自治州紀委監委參照相關意見，劃分州級協作片區5個，推動各縣（市、區）紀委監委建立鄉鎮協作區74個，以“大”片區帶動“小”區域同軸共轉，今年已推動鄉鎮紀委立案62件69人。

