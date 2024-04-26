4月18日，馬斯卡廷中學“友誼傳承”研學團學生在北京師範大學附屬中學與中國學生一同體驗民族舞蹈。（新華社發 劉尊栓攝） 中評社北京4月26日電／據新華社報導，題：讓中美青少年友誼之樹茁壯成長——記美國馬斯卡廷中學“友誼傳承”研學團中國之旅



新華社記者



1985年，擔任河北正定縣委書記的習近平，帶領一個農業考察團訪問美國。在艾奧瓦州馬斯卡廷小鎮，他結識了幾位普通美國民眾，同他們結下了深厚友誼，書寫下中美人民友好交往的佳話。



如今，在習近平主席關心下，一批來自馬斯卡廷的美國中學生，飛越大洋、跨越萬里，來到中國訪問交流，同中國夥伴們共同度過一段難忘的“友誼傳承”之旅。



“不同並不會阻止我們成為朋友”



“很高興有機會到中國來”“一路上我都很興奮”“北京的馬路很寬闊，道路兩邊的鮮花真漂亮”……



4月17日，馬斯卡廷中學“友誼傳承”研學團抵達北京，開啟為期8天的研學之旅。在酒店大堂，拖著行李、還在排隊辦理入住的美國學生們，已經迫不及待地與前來迎接的中國學生分享起各自的見聞和感受。



這是今年第二批到中國交流學習的馬斯卡廷中學生。去年11月，習近平主席訪美期間宣布，中方未來5年願邀請5萬名美國青少年來華交流學習。隨後，美國艾奧瓦州友人薩拉·蘭蒂致信習主席，表示希望馬斯卡廷中學也參與這一計劃。在習近平主席關心下，1月24日至30日，馬斯卡廷中學首批20多名學生來華交流訪問。

