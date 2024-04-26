2024第五屆瀾湄合作國際藝術設計大賽啟動

圖為中外嘉賓為大賽啟動儀式剪彩。（圖片由主辦方提供） 中評社北京4月26日電／據新華社報導，2024第五屆瀾湄合作國際藝術設計大賽啟動儀式24日在北京舉行。本屆大賽以“綠色新動能 瀾湄新未來”為主題，聚焦能源合作。



據介紹，大賽設計師可以用藝術設計手法表現瀾湄各國能源安全合作、能源基礎設施項目合作建設等各方面內容，凸顯瀾湄合作的價值和意義。今年，大賽增設了人工智能海報設計競賽單元，生動展現瀾湄合作在能源領域合作的巨大成就。



中國外文局總編輯高岸明，外交部亞洲司公使銜參贊趙承剛，緬甸駐華大使館副館長、公使銜參贊杜欣瑪泰，自然資源部宣傳教育中心主任夏俊出席活動，湄公河國家外交官、大賽主協辦單位代表以及來自媒體、高校、民間組織、企業的中外嘉賓共同出席。



高岸明在致辭中表示，近年來，外文局在瀾湄合作框架下，與湄公河國家加強了全方面多層次的交流合作，期待通過這些合作項目，進一步提升瀾湄流域國家人文交流水平，取得更加豐碩的交流成果，實現人類文明互學互鑒。



趙承剛在視頻致辭中表示，瀾湄合作機制啟動8年來，合作成果豐碩，瀾湄合作國際藝術設計大賽已成為6國文化和青年交流的閃亮名片。希望通過本屆大賽的舉辦，進一步增進六國民心相通，共繪文明互鑒的生動畫卷。



杜欣瑪泰在致辭中表示，希望大賽成為中國與湄公河國家之間文化藝術交流和互相學習的更大平台。



在活動現場，中外嘉賓共同參與了大型實驗藝術作品《五百筆·瀾湄合作》集體創作。每位嘉賓繪制任意一筆，由中央美術學院實驗藝術與科技藝術學院副院長鄔建安教授進行匯總並藝術再現。

