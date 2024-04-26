美國花在“刀刃”上的錢進了誰的口袋

2023年4月24日，美國總統拜登在首都華盛頓白宮出席活動。新華社發（亞倫攝） 中評社北京4月26日電／據新華社報導，美國總統拜登24日簽署價值950億美元的對外援助法案，其中包括向烏克蘭、以色列提供更多軍援。拜登在簽署完法案後說，將在“幾個小時內”向烏克蘭“發貨”。



這一法案是美國好戰習性和霸權思維的最新體現，更是軍工複合體操縱國家運行的例證。美國不僅持續給世界各地的動蕩火上澆油，其自身軍事支出更是連年高漲。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所日前發布的全球軍費報告，2023年美國軍費再創新高，仍是全球軍費開支最多的國家。美國窮兵黷武的政策給世界帶來動蕩不安，唯獨肥了美國軍工行業。



煽動衝突的黑手



在拜登此次簽署的法案中，超過600億美元的對烏援助占據“大頭”。此外，該法案中還包括向以色列提供援助，用於補充導彈防禦系統和採購更多武器等。



烏克蘭危機爆發後，美國為了拖垮戰略競爭對手俄羅斯，向烏克蘭提供大量軍事援助。作為以色列的最大“靠山”，美國還為以色列在加沙地區的軍事行動“開綠燈”並提供軍火支持，致使中東“火藥桶”火星四濺。受烏克蘭危機和巴以衝突影響，歐洲和中東地區的地緣政治局勢持續緊張。而這種緊張關係的實際體現便是地區國家不斷上漲的軍費。



斯德哥爾摩國際和平研究所22日發布的報告指出，烏克蘭危機持續不斷導致2023年整個歐洲軍費開支總額同比增加16%至5880億美元。中東地區的軍費支出則達到2000億美元，同比增長9%，這是該地區十年來最大的年度增幅。



俄羅斯軍事評論員安德烈·科什金表示，全球軍費開支增長是因為當今世界正逐步陷入嚴重的地緣政治危機。不管是烏克蘭危機，還是巴以衝突，都與美國有著密不可分的關係。美國製造危機，並將危機所帶來的風險和壓力轉嫁他國。

