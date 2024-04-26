環球市場彌漫避險情緒，對國際金價有支持作用。（大公報） 中評社香港4月26日電／國際貨幣基金組織（IMF）罕有警告美國債務問題威脅全球金融穩定，加上Meta等美企業績出現驚嚇、中東緊張局勢未解及日圓匯價跌勢不受控制，當前環球政經風險持續上升，近月美歐日股市反復向下，反映資金趁高出逃，市場彌漫避險情緒，對國際金價有支持作用，全球最大對衝基金橋水創辦人達裡歐亦持有黃金對衝市場風險。



大公報報導，一度爆升上2430美元歷史高位的國際金價，近日出現顯著回吐，單日一度急跌2.7%，創逾一年最大跌幅，主要市場對中東局勢擔憂有所降溫，引發金市獲利回吐。其實，利好金價的因素未變，除了俄烏、巴以衝突等地緣緊張局勢迄今未解之外，受到美總統大選將至所影響，美國貨幣政策走向更加不明朗以及貿易保護主義情緒變得高漲，令美國以至環球經濟及金融可測性進一步下降。



美科企現泡沫 大戶沽美股基金



近期美股走勢不對勁，英偉達等當炒科技股突然從歷史高位急跌近兩成，將進入技術性大調整，加上Meta季績營收指引遜預期及資本開支將大增，周三盤後交易股價曾大瀉19%，投資者加快沽貨套現，過去兩周流出美國股票基金的金額超過200億美元（約1700億港元），為近兩年來最多，市場投資情緒呈現不穩定性狀態。禍不單行的是，IMF罕有地發出警告，憂慮美國債務及財政赤字問題，認為美國不斷上升的債務及巨額財政赤字，對全球經濟構成重大風險。事實上，美國大舉增發國債去填補財赤，勢令通脹加劇及推升融資成本，繼而影響環球經濟及金融穩定，比美國更加脆弱的歐洲經濟也無可避免受到重擊。IMF發表的財政監察報告顯示，估計明年美國財政赤字占國內生產總值的7.1%，遠高於其他發達經濟體2%的平均數。因此，美元、美債、美股投資風險不低，投資者需要購買保險，令黃金成為理想避險資產。



圓匯跌幅加劇 日本經濟勢危



此外，日本加息支撐貨幣匯價失效，日圓兌美元跌至155的34年低位，年內累積跌幅接近10%，完全抵銷今年日本企業調升工資的加幅，日本實質工資持續下降，經濟將繼續半生不死，毫無起色，對衝基金乘勢進一步做空日圓，貨幣大幅貶值，勢必影響投資消費，拖累日本經濟惡化，日本央行有可能隨時入市干預匯市，金融市場難免有新震蕩，日經平均指數昨日再插水近800 點，可見市場投資信心脆弱。



值得留意的是，IMF也加入唱空日本行列，已被德國替代、失落第三大經濟體地位的日本，預期在2025年再被印度超越，由第四大經濟體進一步滑落至第五大經濟體。若然日本貨幣及經濟繼續積弱下去，日本跌出全球五大經濟體之列是遲早問題，不會令人感到意外，日本經濟及金融不穩因素，為金價持續上升提供支持作用。



環球政經變數多，金價漲勢未止。君不見全球央行以至華爾街投資老手都在買入黃金避險，全球最大對衝基金橋水創辦人達裡歐直言正持有黃金，對衝高企不下的通脹及可能爆發的債務危機。美國本周發債規模又破紀錄，包括發售690億美元兩年期國債、700億美元五年期國債及440億美元七年期國債，市場承接能力備受關注，將影響美債價格、息率走勢，更關乎全球融資成本、經濟與金融穩定。國際金價從2400美元以上回落至2300美元附近是趁低吸納良機，客觀環境有利今年金價上破2500美元或更高水平。