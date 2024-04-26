顧立雄任台“防長”　吳子嘉：先答一個關鍵題

吳子嘉。(中評社 資料照) 中評社台北4月26日電／台“國安會秘書長”顧立雄將出任“賴政府”第一任“國防部長”，為史上第7位“文人部長”。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨日表示，顧立雄要當“防長”，就告訴我們一句話，打仗時，美國會不會來？



《中時新聞網》報導，吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中表示，顧立雄是什麼都能幹，他當過陳水扁以及女婿的律師，以及“金管會主委”，黨產會主委，不過他認為顧立雄不懂“國防”。



吳子嘉接著表示，台灣的“國防”問題是屬於國家戰略問題，顧立雄有一個機會，可以把台灣的國家戰略用3分鐘講清楚。他一直在講協同作戰，協同作戰其中有可說跟不可說的部分。顧立雄要當“國防部長”，就告訴我們一句話，打仗時，美國會不會來，這是第一個不可說的部分。



吳子嘉更點出，顧立雄要告訴我們台灣的戰略未來、台灣的戰略定位。“國防部”就是一件事，打仗時，就是美軍要不要來。美軍若不來，台灣就掛了。而美軍會不會來？前提就是大陸會不會打我們，也就是說，要告訴我們台灣多危險，這就是“國防部長”的任務。



吳子嘉強調，顧立雄最後還要面臨“立法院”的質詢，他一定要告訴我們為何要當“國防部長”。他對顧立雄也有一個期待，從文人部長的嘴巴講出台灣的“國防”戰略到底是什麼？