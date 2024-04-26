美激進派拱火台灣　郭正亮：賴會被施壓

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北4月26日電／繼美國眾議院後，美參議院當地時間23日通過援以、烏、台等包裹法案。對此，前“立委”郭正亮25日在政論節目指出，曾任美國前總統特朗普的智囊博明與前眾議員蓋拉格近日聯合撰文，鼓吹“勝利無可取代”，倡議撥5年共1000億美元成立台灣威懾基金，意圖利用台灣當棋子去跟中國大陸對幹。從歐媒報導更能觀察到，台灣已被全世界視為“瀕臨直接開戰”。賴清德要想清楚，未來博明跟蓋拉格會經常訪台施壓。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮25日在政論節目《亮劍台灣》節目提到，博明與蓋拉格10日在《外交事務》期刊發表一篇文章，蓋拉格剛從眾議院退休，跑去加州一家數位監控的軍火公司上班，這兩人跟特朗普有相當的關係。文章標題說“勝利無可取代”，強調美國與中國大陸的競爭，必須要被“贏得”，而不是“管理”。



“非常激進！這篇文章有關台灣的部分，我節錄在這裡。”郭正亮指出，他說美國的軍事預算應該增加到4～5%，現況是約3.4%。然後他說，我們應該要成立一個台灣的“威懾基金”！認為連續5年，每年都要撥200億美元來做台灣威懾基金，5年就是1000億美元！



“那你不要以為，他就是來幫台灣做建設？不是的，他就是來‘拱火’的啦！”郭正亮強調，拱火就是讓台灣當棋子，去跟中國大陸對著幹！他說，類似的分散式戰鬥力，必須遍布在中國大陸周邊的亞洲。“他就這樣寫嘛！”

