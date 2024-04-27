于鐵軍：日本安保政策深度調整　需密切關注

于鐵軍與亞太研究所學者交談（圖源：線上會議截圖） 中評社北京4月27日電（助理記者 馬一鳴）二戰結束後，日本的安保理念和防務政策發生了深度調整，這一變化正逐漸給亞太地區的和平與穩定帶來新的挑戰。那麼，戰後日本安保政策如何演變？未來將何去何從？4月25日，北京大學國際關係學院教授、北京大學國際戰略研究院院長于鐵軍參與由山東大學亞太研究所等主辦的線上研討會，討論二戰後的日本安全保障戰略演變軌跡及其未來走向。于鐵軍指出，戰後日本安保政策發生深度調整，導致其長期奉行的“專守防衛”政策名存實亡，而由於未來將受制於其國力和在華經濟利益，調整的規模和速度仍存在一定限度，但在戰術層面仍需我們密切關注。



于鐵軍認為，戰後日本國家安全戰略的演變大致經歷了其戰敗到簽訂日美安保條約、建立戰後安保體制、制定經濟大國的安保政策、冷戰後摸索並確立國內安保體制、2008年金融危機後的一系列再調整。他指出，日本安全保障政策深度調整尤其強調反擊能力和威懾能力，導致了日本在戰後長期所奉行的“專守防衛”政策名存實亡。



另外，他還指出，日本安保政策調整的趨勢是日益將中國作為主要威脅和對手，並通過各種方式加強應對，例如軍費、兵力部署調整、戰略、同盟以及安全合作夥伴等等。而未來中日安全關係將繼續深受中美關係發展趨勢的影響。日美同盟仍將是日本安保政策的主軸，日本在日美同盟中發揮的作用將會更大。日美對華政策基本上可以說是“同頻共振”。但日本在日美同盟中的角色將提升為“助攻”，而非以前專注於後方支援。



于鐵軍還表示，日本將追求建立一種日本可以在其中發揮重要作用的多角度多層次的國家安全保障架構。同時，安保政策的調整將受制於其國力和在華經濟利益，除非出現非常緊急事態，其調整的規模和速度仍存在一定限度。但在戰術層面，仍需要我們密切關注。

