于鐵軍答中評：亞太版北約與地區實際不符

北京大學國際關係學院教授于鐵軍（圖源：線上會議截圖） 中評社北京4月27日電（助理記者 馬一鳴）4月25日，北京大學國際關係學院教授、北京大學國際戰略研究院院長于鐵軍參與由山東大學亞太研究所等主辦的線上研討會，討論二戰後的日本安全保障戰略演變軌跡及其未來走向。于鐵軍在回答中評社記者提問時表示，“亞太版北約”並不適合亞太地區的實際狀況，在大國競爭的背景下，我們不希望也不願意重新回歸集團化。



中評社記者提問到，日本正式宣布加入AUKUS聯盟將會對中國周邊的安全環境及亞太地區的安全形勢產生影響，您認為這是否意味著“亞太版北約”正在形成？



于鐵軍回答道，亞太版的北約實際上不太適合亞太地區的實際狀況。亞太地區一開始並沒有建立起北約這樣的多邊同盟，還是有很多原因的，這一地區的實際情況與歐洲並不一樣。冷戰時期，東南亞條約組織作為亞太地區的多邊安全組織並未存續下來，取而代之的是各種的雙邊同盟關係的建立，這其中的緣由值得我們深入思考。



他還指出，“亞太版北約”是一種過度安全化的說法，于鐵軍認為日本宣布加入AUKUS的這一行為並不代表亞太版的北約的形成，也不代表這是北約的“亞太化”，在大國競爭的背景之下，我們不希望也不願意重新回歸集團化。同時，他還表示，我們不需要過度擔憂和過度反應，中國需要做好我們自己的事，增強綜合國力。