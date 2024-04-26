大陸漁民登上馬祖高登島？台軍方否認

馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9.25公里。（中評社 資料照） 中評社馬祖4月26日電／台陸軍馬祖防衛指揮部25日表示，在高登島附近離岸無人島礁發現1名身分待查的漁民，後續由“海洋委員會”“海巡署”處理，但這名身分待查人士未登上高登主島。



馬祖列島位於台灣海峽正北方，面臨閩江口、連江口和羅源灣，距中國大陸最近點約9.25公里。主要由南竿島、北竿島、高登島、亮島、東莒島、西莒島、東引島、西引島及其附屬小島共計36個島嶼、礁嶼組成，面積29.6平方公里。



位於北竿西北方的高登島是全馬祖距離大陸最近的島嶼，目前仍屬軍事管制區。馬祖有民眾表示，曾多次看到大陸漁船靠近高登島礁，不算罕見。陸籍漁民主要是為採集附著在岸邊礁石上的海螺。



1名連江縣北竿鄉漁民表示，25日下午出海釣魚行經有駐軍的高登島海域附近時，發現1艘疑大陸漁船停靠在高登島，他就以手機拍攝影片，透過通訊軟體LINE群組告知軍方與海巡。



對此，馬防部表示，軍方發現影片後相當重視，經初步辨識後確認為高登島，立刻通知高登部隊實施巡查，也報請“海巡署”艦隊分署第十海巡隊（馬祖海巡隊）協助搜索。海巡隊不久後在高登島附近的無人島礁上發現一名身分待查的漁民，但對方未登上高登主島，後續交由“海巡署”調查與處理。