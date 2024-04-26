中火新增燃氣機組惹議　盧秀燕沒回應

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月26日電（記者 方敬為）台中火力發電廠（中火）擬增建4部燃氣機組及天然氣儲存槽，中國國民黨台中市議員李中等人質疑，相關規劃比先前預計的新建機組數量還多，違反承諾，醞釀發動抗議。國民黨台中市長盧秀燕今天出席模範兒童表揚活動，針對相關議題沒有回應，強調以孩子為主，態度低調。



台中市政府依據《台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》，要求中火減煤、減排，台電公司在增設2部燃氣機組時，要優先除役4部老舊燃煤機組，但經濟部只允諾除役2部、另外2部沒有承諾，市府勉強接受此折衷方案。日前台電卻發出環境影響說明會，將就新增4部燃氣機組與天然氣儲存槽召開說明會，與先前規劃的2部機組還要多，引發地方民眾質疑。



國民黨台中市議會黨團質疑，根據台電最新的環境影響說明會公文，儼然推翻先前的承諾，竟然還要再新增4部共550萬瓩的燃氣機組，還要蓋額外4部共72公秉的天然氣儲存槽，這和當初的規劃與接收站概念完全不一樣，恐怕導致中火二氧化碳排放量大增，與市府要求背道而馳，台電將在4月29日上午召開說明會，呼籲台中的民意代表不分黨派，一同到現場表達嚴正抗議！



針對中火新增燃氣機組爭議，盧秀燕26日出席“台中市2024年模範兒童暨健康兒童表揚大會”受訪，不做回應，表示今天以表揚活動為主，孩子是主角，不回答其他議題。