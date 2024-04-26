綜述｜漢諾威工博會關注能源轉型

中評社北京4月26日電／據新華社報導，2024年德國漢諾威工業博覽會於4月22日至26日舉辦。今年展會主題是“為工業可持續發展注入活力”，能源轉型成為各方關注焦點。



德國總理朔爾茨在展會期間說，德國能源轉型的關鍵是以氣候友好方式和可承受價格生產更多電力，力爭到2030年80%的電力來自太陽能、風能等可再生能源。



挪威是今年展會主賓國。挪威擁有豐富的水力資源，為生產綠色氫氣提供了有利條件。挪威首相斯特勒在開幕式上致辭說，挪威展商將展示綠色轉型解決方案，如綠氫、碳捕獲系統等。



展會主辦方德意志會展公司董事會主席約亨·科克勒在展會期間接受新華社記者採訪時表示，氣候變化威脅每一個國家，是全人類面臨的共同挑戰。和中國一樣，德國也致力於降低二氧化碳排放，加速能源轉型。



對於能源轉型的關鍵，科克勒說，“實現從化石能源向綠色能源的過渡，首先需要保證足夠的（綠色）能源，其次價格必須有競爭力，這樣才能維持轉型穩定。針對這一問題，本屆漢諾威工博會提供了眾多解決方案。”科克勒還強調了國際合作對能源轉型的重要性。他表示，能源轉型不分國界，需要各國通力合作才有可能實現。



德國國家氫能與燃料電池技術組織（NOW）氫能、替代燃料和燃料電池部門主管約翰內斯·道姆在展會期間舉行的一場訪談中介紹，德國政府重視氫能基礎設施建設與技術攻關投資，早在2006年就開始資助氫燃料電池技術，2016年又啟動了第二階段資助和相關創新計劃。德國目前有超過90座加氫站，有數百輛氫能巴士已獲得補貼。



道姆還指出，想要實現應對氣候變化目標和能源轉型，僅靠氫能遠遠不夠，需要多管齊下，發展更多技術解決方案才能實現突破。

