星洲二手衫店拓港　冀18區開舖

REFASH創辦人暨行政總裁孫偉祥表示，把二手衣物回收再轉售，能賦予衣物第二生命，達至多贏局面。（大公報） 中評社香港4月26日電／大公報報導，印象中，二手衣物往往予人老舊、肮臟之感，隨著消費者的環保意識持續提升，令二手衣物轉售也可以成為一門生意。Carousell（旋轉拍賣）旗下二手衣物零售商REFASH，最近正式攻港開設實體店舖。REFASH創辦人暨行政總裁孫偉祥期望，在香港18區都設立分店，又形容把二手衣物回收再轉售，能賦予衣物第二生命，達至多贏局面。



新加坡REFASH採用簡單的運作模型，衣物來源自兩個方面，包括直接向品牌商購買過時的衣服，另一方面向消費者購回二手衣物，再將之以低價出售，以香港為例，單品售價由49至119港元不等。



“假設一件衣服原價500元，我們用10元買回來，再以50元賣出，售價較一手衣服便宜90%，我們的利潤也有80%啊！”孫偉祥接受記者採訪時表示，不論是REFASH、品牌、消費者還是衣物擁有者，甚至是地球，在這盤二手衣物轉售下，達至“五贏”局面。



大馬店10個月已收支平衡



REFASH於2016年成立，據統計至今的8年間，為超過739萬件二手衣服避開掉入堆田區的命運，相等於取代1920萬公斤的二氧化碳當量（CO2e）、節省199.6億公升的水資源。



目前，REFASH在新加坡市場設有17家店舖，並計劃在5月再增設兩店。眼見新加坡市場發展迅速，孫偉祥表示，公司去年2月把業務擴展至馬來西亞市場，只花上10個月時間便開始錄得收支平衡。他續說，眼見馬來西亞業務快速踏上軌道，於是決定走進香港。



“為什麼選擇在香港開店？Carousell在香港有很多用戶，已經有一定基礎和本地團隊，REFASH到香港發展，可以說是soft landing（軟著陸）。”孫偉祥直言，刻意選擇在商場開店，希望讓REFASH與ZARA及其他快時尚（fast fashion）品牌“平起平坐”，令人意識到二手時裝也可以登上大雅之堂。



不過，孫偉祥提到，雖然香港一年四季並不分明，但相比沒有冬季的新加坡與馬來西亞，香港的季節成為REFASH發展業務的一大挑戰，因此不能簡單把新加坡與馬來西亞的模式直接覆製過來。



“香港剛過冬天，便有很多冬衣回收，卻不能馬上轉售，因為已踏入夏季，沒有人買冬裝啊，所以回收後要找地方保存一至兩個季度。”孫偉祥續說，香港年輕人對二手衣服接受程度較高，惟中年人、老年人則較抗拒，而且香港市場對品牌要求很高，某程度影響二手衣服的轉售。



孫偉祥：網上實體雙線發展



除了實體店，REFASH在新加坡及馬來西亞設有網店，以新加坡為例，網店有逾3萬件衣服，每月賣出6000至7000件，可見需求大。孫偉祥表示，將在香港繼續物色開店位置，年內亦安排以網店形式雙線發展。