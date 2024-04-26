港上月出口改善　增長4.7%超預期

香港出口近年表現（大公報） 中評社香港4月26日電／大公報報導，香港今年3月整體出口貨值按年增長4.7%，高於市場預期。特區政府發言人昨日表示，展望未來，地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀況維持更久，仍會繼續影響香港的出口表現，儘管外在需求較預期好，或會提供一些支持，特區政府會密切留意情況。分析指出，出口處於逐步﻿復甦階段，料全年將錄得單位數升幅。



根據政府統計處發表的對外商品貿易統計數字，今年3月香港的商品整體出口貨值達3845億元，按年增長4.7%，較2月的按年跌0.8%出現好轉。按目的地分析，輸往亞洲的整體出口貨值上升8.1%，其中部分主要目的地的貨值錄得增長，包括越南升41.6%，泰國升20.6%，馬來西亞升18.6%，中國內地升12.1%，輸往印度的整體出口貨值卻跌17.9%。



輸往亞洲貨值升8.1%



除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值，均錄得跌幅，包括英國跌31.5%，德國跌15.5%，美國跌5.4%。



3月商品進口貨值達4295億元，按年增長5.3%，較2月的1.8%按年跌幅有所改善，共錄得有形貿易逆差450億元，相等於商品進口貨值的10.5%。期內來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，其中韓國升67.5%，越南升53.0%，泰國升25.2%，新加坡升13.6%，內地升4.1%，印度則跌14.6%。



按照主要商品類別分析，今年3月部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，其中“電動機械、儀器和用具及零件”貨值增長87億元，增幅4.8%，“通訊、錄音及音響設備和儀器”增長57億元，升幅14.2%。



特區政府發言人表示，3月商品出口貨值按年繼續增長，輸往內地的出口進一步上升，輸往美國及歐盟的出口則下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。展望未來，地緣政治局勢緊張和偏緊的金融狀況維持更久，仍會繼續影響香港的出口表現，儘管外在需求較預期好，或會提供一些支持，政府會密切留意情況。



進口升5.7% 顯示需求趨好



大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，本港3月出口較2月改善，主要由於2月受農曆新年假期因素影響，首季經季節調整的整體出口按季增長5.7%，較去年第三、四季的1.8%和3%均有所加快，反映出口處於逐步﻿復甦階段；進口數字亦顯示整體需求逐步改善。



溫嘉煒指出，中線而言，內地擴大內需及穩經濟措施，對實體經濟的支持作用仍有待觀察，加上其他主要央行或未急於大幅減息，高利率環境或導致外圍經濟前景有下行壓力，而且歐美對內地製造業可能出現產能過剩的關注，均可能繼續為香港外貿表現帶來挑戰，估計本港今年全年出口或錄得單位數升幅。