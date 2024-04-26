面對世界變革，歐洲如不行動“可能會滅亡”

中評社北京4月26日電／據新華社報導，法國總統馬克龍25日警告說，世界處於前所未有的變革時期，歐洲如不行動起來“可能會滅亡”。



馬克龍當天在巴黎索邦大學發表演講，闡述法國的歐洲政策方向。他說，世界處於動蕩中，變革正在加速，未來十年歐盟面臨“被降級”“被削弱”的巨大風險，所以歐洲國家必須行動起來，否則“歐洲可能會滅亡”。同時，歐洲需要在和平與戰爭、數字化轉型、人工智能、環境和脫碳等重大問題上做出選擇。



在防禦問題上，馬克龍表示希望建立一個具有“戰略自主權”的“強大的、被尊重的歐洲”。他呼籲歐洲提出一項“歐洲防禦倡議”，其中“可能”包括建立歐洲反導彈防禦系統。他還希望發展歐洲的網絡安全和網絡防禦能力。



馬克龍在談到外交問題時表示，必須建設一個“有能力表明永遠不會是美國附庸”的歐洲，一個懂得與世界所有地區、特別是新興國家對話的歐洲。



在移民和安全問題上，馬克龍呼籲歐洲加強協調，保護外部邊境。他建議歐盟在移民問題、打擊有組織犯罪和恐怖主義、打擊販毒等方面建立一個有助於歐盟作決策的政治機制。



馬克龍表示，希望歐盟到2030年成為“世界領導者”。歐盟應在人工智能、量子計算機、太空、生物技術和新能源5個未來戰略領域制定“專項資金戰略”。他要求將脫碳目標納入歐洲央行的使命中，並強調歐盟需要一項重大的投資預算用於防禦、人工智能和脫碳。



法國媒體指出，馬克龍當天的演講是對其7年前在索邦大學發表的關於歐盟的建議主張的回顧，及其對歐盟未來的展望，也是他在即將舉行的歐洲議會選舉前為法國執政黨復興黨造勢。新一屆歐洲議會選舉定於6月6日至9日舉行，這將是英國“脫歐”後的首次歐洲議會選舉，被視為歐洲政治的“風向標”。