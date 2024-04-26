感受新質生產力脈動　探索中拉合作新機遇

中評社北京4月26日電／據新華社報導，在首屆“中國－拉美和加勒比國家航天合作論壇”在湖北省武漢市舉辦之際，應外交部邀請，由25個拉美和加勒比國家的駐華使節、機構代表和媒體記者等組成的代表團於4月22日至25日訪鄂，感受中國新質生產力發展脈動，探索中拉合作新機遇。



中國與拉美和加勒比國家在航天領域已開展長期、全面、務實的合作，涵蓋空間基礎設施、深空探測與空間科學、航天產業鏈、外空全球治理和人才培養等多個方面。



“阿中航天合作由來已久。中國的航天飛船曾搭載阿根廷國旗遨游太空，阿根廷的深空天文台也曾為中國探月工程提供有力的技術支撐。”出席論壇的阿根廷駐華大使馬致遠說，阿根廷希望繼續深化與中國在各個領域的合作，航天合作是其中重要領域之一。



代表團來到襄陽和武漢的多家新能源汽車上下游工廠參觀。乾淨明亮的整裝車間裡，機械臂上下揮舞，AGV小車穿梭搬運零配件，電子屏幕實時顯示生產信息。在嵐圖汽車科技有限公司，代表團成員興致勃勃地試乘了多款新能源汽車，體驗座椅按摩、折叠桌板、智能語音助手等功能，親身感受汽車在數秒內從0碼提速到100碼的過程。



薩爾瓦多駐華大使阿爾多·阿爾瓦雷斯用“高度智能化、現代化”概括此行體會。“在很短的時間裡，我們見證了一輛汽車由零部件組裝到最後成形的過程，太神奇了。我們從這裡看到了中國汽車產業科技創新的力量與決心。”他說。



除了“智慧的車”，在車聯網的加持下，湖北還打造出“智能的路”。在湖北（襄陽）國家級車聯網先導區運營中心，中心城區400餘個交通路口實時交通狀況、道路潛在危險狀況和交通碳排放數據等信息在大屏幕上一覽無餘，紅綠燈也據此實現實時智能調度。



“我以前是計算機科學專業的學生，如果還在學校，我也會想做一些物聯網方面的研究。現在，作為大使，看到這些技術變成現實，很希望我們能向中國學習。”巴巴多斯駐華大使哈倫·亨利說，2020年，巴巴多斯曾從中國購買30多輛電動公交車，這些電動公交車都安裝了空調，行駛安靜而平穩，得到廣泛好評。

