基金界倡“ETF通”撤門檻　產品更豐富

香港投資基金公會表示，期望最終撤銷ETF通資產管理規模限制，以及進一步降低權重占比。（大公報） 中評社香港4月26日電／大公報報導，中證監上周推出五項資本市場對港合作措施，其中包括滬深港通下調ETF門檻。香港投資基金公會昨日表示，期望最終撤銷ETF通資產管理規模限制，以及進一步降低權重占比。



據瞭解，措施提出擴大“ETF通”主要涉及兩方面，包括降低ETF資產規模要求，把南向交易最近6個月的日均資產規模門檻由17億元降至5.5億元，另外會下調ETF跟蹤標的指數權重占比要求，可買入及賣出的南向交易方面，本港上市股票權重占比準則由不低於90%，降至不少於60%。至於“港股通”股票權重占比，由恒指、國指、科指及生科指數不低於70%（其他指數不低於80%），降至劃一60%，惟納入“港股通”的ETF仍需要以投資港股為主。



香港投資基金公會行政總裁黃王慈明表示，合資格ETF的投資標的仍是以港股及大中華地區相關為主，若再降權重有助內地投資者配置更多元化資產。她更認為，如果要配合內地投資者組成分散及多元的投資組合，應將ETF通抽出滬深港股通機制，以擴大投資標的至其他資產類別及市場。



黃王慈明估計，新措施落地後，未必有很多新產品立即加入，而且暫時難以估算新措施可吸納的資金規模。原因是目前ETF的主要投資目標，仍是港股及大中華相關產品，但內地投資者本身已經在大中華區配置大量資產。她又期望監管機構能釐清涉及人民幣櫃台股票的基金產品能否納入。



資金近月流入中國股票ETF



黃王慈明強調，若互聯互通要進一步發展，需要改變政策的方向，以跨境理財通為例，自從銷售限制放寬後，基金銷售表現在數月內以倍數增長，相信若當局大幅放寬ETF通的局限，有助擴大機制未來的發展空間，令香港成為海外機構服務內地投資者的首選地。



另貝萊德董事吳宇熙表示，在過去一年中國股票ETF出現資金流出的情況，但過去2月資金已逐漸回流至中國股票ETF，不論在內地、香港、亞洲及美國掛牌的ETF都出現資金回流的情況，這反映了資金確實正回流中國市場。