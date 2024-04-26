電池對實現氣候和能源目標至關重要

中評社北京4月26日電／據新華社報導，國際能源署25日發布報告說，得益於成本下降、推進創新和支持性產業政策等，2023年電池在電力行業的部署量同比增加一倍以上，其增長超過幾乎所有其他清潔能源技術。電池技術對於實現氣候和能源目標至關重要。



這份名為《電池和能源安全轉型》的報告對整個電池技術生態系統作了全面分析。報告指出，與使用化石燃料發電相比，電池可以與可再生能源結合，成為一種有競爭力、安全可靠且可持續的替代技術，同時也能通過為電動車提供動力來推動道路交通的去碳化進程。



報告指出，在不到15年時間裡，電池成本下降了90%以上。最常見的電池類型是鋰離子電池，通常與消費電子產品相關。而如今，來自能源行業的需求占電池總需求的九成以上。去年，電力行業的電池部署量同比增長超過130%，為全球電力系統增加了42吉瓦的電力。在交通運輸領域，電池技術推動電動汽車銷量從2020年的300萬輛猛增至去年的近1400萬輛，預計未來幾年將進一步強勁增長。



報告預計，從現在到2030年，電池部署規模需要大幅擴大，以使世界能夠走上實現能源和氣候目標的正軌。在這種情況下，到2030年，全球總體儲能容量將增加6倍，這其中增量的九成來自電池儲能容量。



該報告強調了電池儲能的多功能性。作為清潔能源轉型的一部分，電池可以經濟有效地支持電力安全；在電力領域，電池有助於消除風能和太陽能等技術產生的可再生電力的波動性。此外，電池儲能可以緩解電力供應高峰期的電網擁堵，為捕獲和存儲多餘的可再生電力提供出口。