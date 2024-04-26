中外代表曼谷共話加快實現可持續發展目標

中評社北京4月26日電／據新華社報導，聯合國亞太經社會第80屆年會部長級會議期間，“繼續努力實現可持續發展目標：迎接未來峰會”主題邊會24日下午在泰國首都曼谷舉行。



主題邊會由中國國家國際發展合作署、中國常駐亞太經社會代表處、聯合國駐華系統共同舉辦。受邀出席邊會的中外代表圍繞糧食安全、能源獲取和可負擔性、數字連接、教育等議題，交流探討如何加快實現可持續發展目標。



中國國家國際發展合作署副署長趙峰濤致辭時表示，全球發展倡議是推動落實2030年可持續發展議程的催化劑和加速器，已獲得100多個國家和國際組織的響應和支持，已從夯基壘台邁向落地見效。



中國駐泰國大使韓志強分享了中泰企業攜手運營垃圾發電項目變廢為寶、中國車企助力泰國新能源產業發展和綠色經濟轉型、中泰數字合作持續深化推動“數字紅利”惠及越來越多民眾等攜手共促可持續發展的故事。



泰國國際合作署副署長阿如妮通過視頻講話強調，泰國已將17個可持續發展目標列為最優先事項。在國際發展合作領域，泰國重點關注就業、糧食、健康以及能源和環境等直接影響人民福祉的四大領域。



馬來西亞常駐亞太經社會代表團副團長黃奕瑞發言表示，馬來西亞確信全球發展倡議是一個更加開放和創新的解決方案。這一方案有助於增強“朋友圈”的合力，為加快實現可持續發展目標提供更好的動力。



聯合國可持續農業機械化中心主任李宇彤認為，實現所有人的糧食安全是全球發展議程的首要任務。糧食系統與所有可持續發展目標息息相關，特別是無貧窮、零饑餓。

