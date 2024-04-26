“五一”假期迎以舊換新等多重促消費活動

中評社北京4月26日電／據新華社報導，商務部新聞發言人何亞東在4月25日的發布會上表示，“五一”假期臨近，商務部認真貫徹落實黨中央、國務院關於消費促進工作的決策部署，更好統籌“消費促進年”各項工作，為“五一”假期營造良好氛圍，滿足群眾節假日消費需求，推動消費持續擴大。



具體來看，一是聚焦以舊換新，促進大宗消費。商務部把推動消費品以舊換新作為當前促消費工作的重點，堅持“政策＋活動”雙輪驅動，指導各地結合品牌活動、重點展會、產業集群和龍頭企業等優勢資源，開展“全國消費品以舊換新行動——地方站”系列活動。



二是突出融合創新，擴大新型消費。商務部將於4月27日在上海啟動“2024國際消費季”，推出首發首秀、時尚消費、健康消費、體育消費等新型消費場景。指導各地組織開展豐富多樣的促消費活動，推動商旅文體健深度融合和場景創新。北京全球首發節、上海體育消費節、好味雲南美食節等一系列地方特色活動將相繼開展。



三是關注市場運行，保障節日供應。“五一”期間，商務部將密切關注市場運行態勢，組織商貿流通企業加大備貨量、提高補貨頻次，保障節日市場供應。



另外，在網絡促消費方面，4月28日至5月12日，商務部將會同相關單位共同指導舉辦第六屆“雙品網購節”。本屆“雙品網購節”將聚焦三大主題：一是聚焦數享生活，提升數字消費；二是聚焦數貿全球，聯通國內國外；三是聚焦數智賦能，助力產業升級。