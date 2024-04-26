2024北京車展：新汽車弄潮新時代

中評社北京4月26日電／據新華社報導，4月25日，以“新時代·新汽車”為主題的2024（第十八屆）北京國際汽車展覽會（下稱“2024北京車展”）拉開帷幕。在這一場汽車業的“饕餮盛宴”上，密集的新技術、新產品，高度智能化、集成化的產業鏈，昭示著一個汽車新時代的到來。



新技術新產品密集亮相



同樣是兩天的媒體日，2024北京車展在總面積為22萬平方米的展館中將舉行196場發布會。而在去年同期同級別的上海車展上，36萬平方米的“四葉草”展館內舉行了151場發布會，當時已創下了歷年車展的新高。



作為有著重要風標意義的A級車展，從上海車展到北京車展更加密集的新技術、新產品發布，是汽車業這一年來不斷加大創新密度的縮影。



主辦方發布的數據顯示，2024北京車展全球首發車117台，其中跨國公司全球首發車30台，概念車41台，新能源車型278個。不僅奔馳、寶馬、奧迪等一眾耳熟能詳的國際主流汽車品牌悉數攜全新產品以高規格參展，通用汽車旗下高端進口車與生活方式平台道朗格也首次亮相北京車展。占據主場優勢的國內車企更是浩浩湯湯齊聚一堂，例如東風汽車旗下匯集了東風風神、東風奕派、東風納米、嵐圖、猛士、東風日產啟辰、東風風行等多個品牌，長城汽車旗下哈弗、長城炮、魏牌、坦克、歐拉等品牌也一齊到場。



創新的技術和產品是2024北京車展吸睛的亮點。最受關注的無疑是華為。此次車展華為“四界”中“三界”齊聚：與奇瑞合作的智界，與北汽合作的享界，以及與賽力斯合作的問界系列。作為鴻蒙智行首款智慧轎車，智界S7此前已在4月11日鴻蒙生態春季溝通會上亮相；開幕當天，鴻蒙智行首款行政級豪華旗艦轎車享界S9也露出真容，在華為“極致、純淨、簡約”的美學原則以及內外合一全新設計理念之下，享界S9借助領先智能科技詮釋了豪華美學。不僅如此，享界S9還成為鴻蒙智行旗下首款搭載流媒體後視鏡的旗艦轎車，其設計能有效降低風阻、風噪，帶來更靜謐的駕乘體驗，在極端環境場景下也能呈現更清晰的視野。

