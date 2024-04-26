“五一”旅遊市場將迎高峰

中評社北京4月26日電／據新華社報導，臨近“五一”假期，人們的出游熱情高漲，國內游、出境游、入境游預訂火熱，多項預訂同比顯著增長，“五一”旅遊市場將迎來高峰。



特色城市受青睞



多家在線旅遊平台的預訂顯示，北京、上海、重慶、杭州、成都、南京、西安、武漢、廣州、長沙是“五一”假期熱門旅遊目的地。天水、徐州、淄博、合肥、南昌、迪慶、景德鎮、石家莊、煙台、黃山等地成為酒店預訂增速最快的城市。人文魅力、潮流都市、海濱風光、網紅美食等代表著不同城市特色的目的地受歡迎，上海、成都、長沙、青島、重慶、北京、三亞、南昌、濟南、西安等以其獨特的魅力，吸引著更多年輕遊客。



此外，縣域旅遊市場增長明顯。福建平潭、廣西陽朔、浙江安吉、江西婺源、浙江淳安、河北正定、浙江德清等是熱門的縣域旅遊目的地。攜程數據顯示，“五一”假期，縣域市場的酒店預訂量同比增長68%、景區門票預訂量同比增長151%，增速均高於全國平均水平。擁有支線機場的圖木舒克、保山、懷化、赤峰、和田、菏澤等城市，機票預訂量同比增長明顯。



一些特色城市的民宿預訂增速較快。小豬民宿統計顯示，“五一”假期，淄博、錦州、天水、太原、景德鎮、開封、蘭州、酒泉等地的民宿預訂增速最快，增長均超過1倍。



去哪兒平台的統計顯示，隨著天氣轉暖，山東青島、威海、煙台、日照，遼寧大連，河北秦皇島和天津等北方沿海城市逐漸迎來旅遊熱潮，機票和火車票的預訂量增長明顯。天水麻辣燙、錫林郭勒烤串、保定驢肉火燒、柳州螺螄粉等特色美食，為當地吸引了大量遊客。

