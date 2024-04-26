滬港舉行會議探討進一步加強金融合作

中評社北京4月26日電／據新華社報導，滬港金融合作第九次工作會議25日在港舉行，兩地政府部門、金融監管機構和交易所的代表探討進一步加強香港與上海在金融領域的合作。



雙方代表討論了共同關注的議題，包括中國（上海）自由貿易試驗區金融服務的最新情況，兩地在跨境人民幣業務、證券、期貨、保險、金融科技和綠色金融方面的合作，以及深化人才交流。



雙方同意持續研究優化滬港通、債券通、互換通等互聯互通機制；就“一帶一路”項目風險管理、專屬自保保險、保險相連證券等發展議題促進業界交流合作；支持兩地在綠色金融產品研發、服務、創新等方面加強合作；加強兩地金融科技企業的交流合作等。



香港特區政府財經事務及庫務局局長許正宇期待香港與上海多方面加強金融合作，一起落實中國證監會關於拓展內地與香港資本市場互聯互通的一系列措施，共同推動國家金融高質量發展。



上海市推進國際金融中心建設辦公室主任周小全表示，新形勢下，上海和香港必須協調發展，既有分工又有協作，共同打造國家金融核心競爭力，共同服務於金融強國建設、民族復興大業。



香港特區政府財經事務及庫務局和上海市推進國際金融中心建設辦公室同意將牽頭定期召開會議，促進兩地交流和金融合作。