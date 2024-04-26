﻿AI大模型本地化　助力港企轉型

中評社北京4月26日電／據大公報報導，人工智能（AI）大模型驅動的數據智能與決策智能軟體公司聞歌國際（D2 Intelligence）昨日（24日）在港舉辦“D2 LLM”大模型及行業應用發布會，並以“AI創新：從科技到商用”為主題，發布了面向本地的中、英、粵語“D2 LLM”大模型，以及面向企業級應用的“D2 AIE”。中科聞歌董事長王磊表示，擁有基礎模型、具備行業知識積累，以及實現行業通用決策的企業將會在未來的競爭中勝出，當前企業需要AI從業者的幫助進行數位化變革。



王磊介紹，“D2 LLM”是由D2 Intelligence創始團隊自主研發，匯聚18年AI、機器學習、大數據、NLP及LLM研發經驗，使用香港本地數據訓練，支持粵語的語言輸入輸出的大模型。該模型具備金融、媒體和安全領域的深厚專業知識，確保數據安全，並針對特定用例定制輸出，AI能力可無縫融入客戶工作流程，實現業務干擾最小化。



理解粵語 擁本地資訊



“D2 LLM”有多項核心技能，例如本地化語言理解能力，提供繁體中文和英文的雙語輸入和輸出，適應多語言。其次是具有香港知識的多格式理解，結合視覺、文本和知識以生成見解，在大量香港資訊來源上進行訓練，圖像到文本和文本到圖像，展示了多模態AI在香港本地應用中的強大潛力。



聞歌國際總裁郭驊指出，該公司在AI產業的定位、產品架構、面向的客戶群體、產品差異化、管理與技術領導力，讓與會者對聞歌國際的產品和主營業務有了更加充分瞭解。聞歌國際總監Martha與Angu表示，“D2 LLM”具有混合語言長文本窗口、多模態能力、法律、金融等領域知識，支持APP、Web、API、定制化解決方案，這些大模型都開展了面向金融、中醫藥、社會計算、安全、媒體等領域大規模的商業實踐，賦能企業數智化。



中科聞歌CTO曹家解釋了企業級“D2 AIE”的應用，D2 AIE專為行業數智化而設計，致力於幫助政府和企業安全可靠地使用大模型和領域AI，構建決策智能大腦。其由AICore─數智能力集成基座、DIP─決策智能開發中樞、AIExplorer─決策智能應用門戶三部分組成。目前，AIE已落地金融、媒體、教育、醫療、工業、能源等十餘個行業。

