趙樂際同哈薩克斯坦議會下院議長舉行會談

中評社北京4月26日電／據新華社報導，全國人大常委會委員長趙樂際25日下午在人民大會堂同哈薩克斯坦議會下院議長科沙諾夫舉行會談。



趙樂際表示，中哈山水相連、命運與共。在習近平主席和托卡耶夫總統戰略引領下，兩國關係實現跨越式發展，達到永久全面戰略夥伴關係的新高度，開啟新的“黃金三十年”，正攜手構建世代友好、高度互信、休戚與共的中哈命運共同體。



趙樂際指出，高度的政治互信是中哈關係行穩致遠的根本保障。中方願同哈方一道，在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，做彼此可信賴和倚重的堅強後盾。深化務實合作，推動高質量共建“一帶一路”，繼續採取有效措施推動貿易往來便利化，提升互聯互通水平，拓展新質生產力合作。深耕世代友好，以2024中國“哈薩克斯坦旅遊年”為契機，深化旅遊、教育、體育、地方等領域合作，讓中哈世代友好深入人心。加強安全合作，持續深化打擊“三股勢力”、跨國有組織犯罪等領域合作，築牢兩國和地區發展的安全屏障。拓展國際協作，共同踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，維護真正的多邊主義。



趙樂際強調，中國全國人大願同哈議會共同努力，推動落實兩國元首重要共識，及時批准、修訂相關法律文件，為共建“一帶一路”和各領域合作提供更加完善的法律保障。保持高層往來良好勢頭，活躍各專門委員會、雙邊友好小組、工作機構、人大代表和議員之間的友好往來，深化立法、監督、治國理政等經驗交流。密切在各國議會聯盟等多邊組織中的協作，維護中哈共同利益。



趙樂際介紹了中國實行民族區域自治制度情況和新疆經濟社會發展取得的歷史性成就。



科沙諾夫表示，托卡耶夫總統和習近平主席保持密切交往，引領哈中永久全面戰略夥伴關係深入發展。哈方堅定支持中國的核心利益和重大關切，支持習近平主席提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願不斷深化共建“一帶一路”合作。哈議會希望同中國全國人大加強友好合作，交流立法經驗，為推進哈中命運共同體建設發揮立法機構的積極作用。

