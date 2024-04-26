中評社北京4月26日電／據人民日報報導，記者從國家醫保局日前召開的“2024全國智慧醫保大賽”啟動新聞發布會上獲悉：聚焦群眾就醫和醫保需求，國家醫保局積極推動醫保便民服務創新與互聯網、大數據等信息技術深度融合，實現醫保服務事項“掌上辦”“指尖辦”和高頻服務事項“跨省通辦”，應用場景愈加豐富，線上辦事更為便捷。



2022年3月底，全國統一的醫保信息平台全面建成。平台共14個子系統，結算平均響應約0.8秒，性能平均提升3至5倍，接入約40萬家定點醫療機構和40萬家定點零售藥店，覆蓋全國13.4億參保人。在此基礎上，醫保便民服務取得積極進展。



線上醫保服務更多樣。國家醫保服務平台（包含網廳和APP）已開通醫保碼、跨省異地就醫備案、醫保信息查詢、醫保移動支付、地方特色服務專區等服務模塊，可為參保群眾提供信息查詢、業務辦理、待遇申請等線上綜合服務。平台實名用戶達4.5億。



持醫保碼看病買藥更方便。從去年開始，在全國範圍內持續開展了針對醫保碼使用問題的“走流程、找堵點”活動，發動各級醫保部門、定點醫藥機構，加快推動醫保碼從僅在結算環節可用，到可在預約掛號、簽到就診、診療檢查、報告查詢、藥房取藥等全流程使用，減少排隊等待時間，提升看病買藥體驗。目前，醫保碼全國用戶已超11.2億，31個省（區、市）和新疆生產建設兵團均已支持使用，接入定點醫藥機構超過80萬家，累計結算超過60億筆。



醫保便民服務持續創新。醫保部門正在打造醫保便民“三電子兩支付”服務體系，包括醫保碼（醫保電子憑證）、醫保電子票據、醫保電子處方、醫保移動支付、醫保可信支付等，聯通就醫購藥全流程，形成服務優化全閉環，推動服務體驗全新升級。此外，還將探索推進離線結算、數字人民幣等與醫保服務相結合，推動醫療與醫保服務之間有效銜接，在不久的將來，打造更立體、更多元的醫保便民服務生態，以優質服務提升群眾醫保獲得感。



以“數字中國智慧醫保”為主題的本次大賽，旨在吸引參賽團隊解決醫保工作中存在的堵點、難點、熱點問題，促進優秀參賽成果轉化實施。大賽也將推動有利於醫保、醫療、醫藥協同發展和治理的信息技術持續進步，形成“三醫”與科技融合創新機制，促進行業創新活力進一步釋放。