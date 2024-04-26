五一檔新片預售競爭激烈

中評社北京4月26日電／據新華社報導，隨著五一假期臨近，中國內地電影市場即將告別傳統的票房淡季3月和4月，迎來春節檔之後、暑期檔之前的重要檔期五一檔。因少有大製作內地影片上映，引進片在每日票房榜上持續領先成為4月電影市場的顯著特點，而五一檔新片預售正如火如荼，中外影片競爭激烈。



宮崎駿執導的奇幻動畫電影《你想活出怎樣的人生》4月3日上映，美國傳奇影業製作的科幻影片《哥斯拉大戰金剛2：帝國崛起》3月29日上映。在內地電影市場4月票房榜上，二者分別以38%和28%的票房占比高居第一和第二名。



電影數據平台貓眼專業版截至4月25日上午8時的數據顯示，《哥斯拉大戰金剛2：帝國崛起》和《你想活出怎樣的人生》內地總票房分別達到近8.8億元和7.5億元。兩部影片不僅是3月至4月市場最大贏家，亦成為今年以來最賣座引進片。



值得注意的是，3月票房榜前兩名亦由兩部引進片奪得，即台灣影片《周處除三害》和好萊塢科幻影片《沙丘2》。二者迄今內地總票房分別為6.6億元和3.5億元。



在中國電影評論學會會長饒曙光看來，這從側面顯示“引進片，尤其是分賬大片，對於推動中國內地市場票房增長不可或缺”。



貓眼研究院高級分析師張彤認為，4月上映的內地影片以中小體量為主，而引進片中除了商業片也包含一些“偏影迷向”電影，如香港電影金像獎獲獎作品《白日之下》《年少日記》，“這豐富了市場淡季的觀影選擇”。



過去兩周內上映的香港影片《白日之下》《年少日記》和內地影片《乘船而去》等三部現實題材影片，雖然票房表現尚不突出，但在社交網站豆瓣上均獲得8.0分以上的評分。

