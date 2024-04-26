避意外升級兩岸軍事直接衝突　陳永康提修法

藍委陳永康召開公聽會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月25日電（記者 鄭羿菲）214金門撞船事件後，大陸否認金門“禁止、限制水域”的存在，海軍二級上將退役的中國國民黨“立委”陳永康今天召開兩岸人民關係條例第29條修正草案公聽會，提議修法將台灣地區限制或禁止水域的公告，權責由現行台“國防部”修改為台“海委會”，目的就是希望未來兩岸如再發生類似意外事件，不會立即升級到雙邊的軍事對抗，讓事件一發不可收拾。



另外，陳永康針對新定《“國家安全”戰略法草案》說，重點主要就是說希望未來政府在橫向協調，有更縝密的規循依規。



中國國民黨“立委”陳永康26日召開“台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案”及“國家安全”戰略法草案”立法公聽會，邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正、政治大學國際關係研究中心教授劉復國、台北大學法律學系專任教授王震宇，及“國防部”、“海委會”、陸委會、“海巡署”、“國安局”等機關代表與會。



現行《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第29條為，大陸船舶、民用航空器及其他運輸工具，非經主管機關許可，不得進入台灣地區限制或禁止水域、台北飛航情報區限制區域。前項限制或禁止水域及限制區域，由“國防部”公告之。第一項許可辦法，由“交通部”會同有關機關擬訂，報請“行政院”核定之。

