梁文傑：“立委”訪陸是否通報　制度性解決

陸委會副主委梁文傑。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月26日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁將在26日率黨籍“立委”赴大陸訪問，但遭綠營及側翼猛烈抨擊。陸委會副主委梁文傑26日表示，“立委”要對自己選區的選民負責。至於是否要通報，這是長久以來“立法院”的問題，不是個別委員的問題，希望能制度性解決。



中國國民黨“立委”陳永康26日召開“台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案”及“國家安全”戰略法草案”立法公聽會，並邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正、政治大學國際關係研究中心教授劉復國、台北大學法律學系專任教授王震宇，及“國防部”、“海委會”、陸委會、“海巡署”、“國安局”等機關代表與會。



梁文傑會前接受媒體訪問表示，每一位“立委”都是人民選出來的，都要對自己選區的選民負責。關於是不是要通報的問題，實際上這應該是“立法院”的議題，因為長久以來“立法院”都沒有有關涉及“國防”外交機密的人員要做赴陸管制，所以這不是個別“立委”的問題，應該是“立法院長”久以來的問題，我們希望看能不能做制度性的解決。



媒體問及，賴清德日前提及“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，可能性高嗎？是否要認同中華民族才有可能對話？梁文傑則不再回應，僅說，這應由準陸委會主委邱垂正來回答。



媒體再追問520後的去留，有沒有可能有新的安排？梁文傑回應，他不曉得，他還沒接到電話。



至於馬祖高登島傳出有大陸漁民登島，陸委會有否掌握相關狀況？梁文傑說，這個部分目前沒有評論。



台陸軍馬祖防衛指揮部對外表達，經查後確實在高登島附近的無人島礁上發現一名身分待查的漁民，對方並未登上高登主島，後續交由“海巡署”調查與處理。