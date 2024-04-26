接下藍雲林黨部主委　張嘉郡：盼脫胎換骨

藍委張嘉郡接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月26日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”張嘉郡26日上午受訪時，談到她即將接任黨部雲林縣黨部主委一事，對於外界推測這是替她2026參選雲林縣長提前布局，張嘉郡沒直接表態，但也沒否認，僅強調其目標將是帶領雲林脫胎換骨。



國民黨不分區“立委”張嘉郡即將接任雲林縣黨部主委的職務。被視為這可能是她為2026年雲林縣長選舉提前做準備的舉動。張嘉郡的姑姑、雲林縣長張麗善，過去也先擔任不分區“立委”後再參選縣長。



對此，張嘉郡沒有直接表態要參選，但也沒否認。她表示，收到許多鄉親的正面鼓勵，但目前最重要的是要做好眼前的工作，履行“立委”的職責，這將是對鄉親最好的回應。她提到，擔任地方黨部主委是國民黨主席朱立倫的特別請求，朱希望包括國民黨“立委”柯志恩和謝龍介在內的幾位有中南部經驗的不分區“立委”能回去擔任地方黨部主委。



張嘉郡認為，這是不分區“立委”的責任，自己也將全力以赴，希望能跟上黨的改革步伐，吸引更多年輕人加入國民黨，使地方黨部更年輕化和現代化。



張嘉郡強調，每個人經營地方和地方黨部的方式都有所不同，但她的信念是希望能帶領雲林縣脫離貧窮，並實現脫胎換骨的轉變，這是她的個人信念，希望能努力實現這一目標，為雲林縣的發展貢獻力量。