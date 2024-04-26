邀賴清德赴“立院”報告　藍黨團要求即時詢答

國民黨團總召傅崐萁接受媒體採訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月26日電（記者 楊騰凱）賴清德5月20日就職後，中國國民黨“立法院”黨團將邀他至“立法院”報告，至於是否比照行政官員接受“立委”詢問，藍綠兩黨還在爭執。對此，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，希望把“總統”到“立院”報告一事變成例行性，好對人民負責。國民黨“立委”羅智強則說，報告形式可以磋商，但國民黨希望即時詢答。



國民黨在“立院”提出“立院”改革法案，將邀賴清德定期至“立法院”進行國情報告，至於報告形式，藍軍底線為“統問統答”或“一問一答”，不可只來報告卻不答覆“立委”問題。



傅崐萁、羅智強今日上午出席國民黨“立法院”黨團大會，並於會後受訪。



傅崐萁表示，國民黨希望賴清德可以在520就職以後能到“立法院”進行國情報告，這也得到賴清德正面回應，我們希望朝野能夠把“總統”到“立院”報告一事變成例行性，好對人民負責，希望可以順利推動，讓“立院”與國政能夠更加緊密結合。



羅智強表示，賴清德赴“立法院”國情報告是三黨共識，也是憲政上的規定，不過目前朝野對於國情報告形式還有不同意見，他要再次提醒，民進黨團總召柯建銘過去多次表達應該要採即問即答的形式，如果不是即問即答，那請賴清德到臉書直播就好，不必把“立法院”當秀場。

