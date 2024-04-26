台南光電弊案　最貪局長陳凱凌遭起訴求重刑

台南地檢署。（照:截自台南地檢署網站） 中評社台南4月26日電／台南地檢署偵辦力暘科技勾結“經濟部”能源署、台南市政府經發小二甲禁令違法解套案，26日偵查終結後，將“經濟部”能源署太陽光電組組長林文信、前台南市政府經發局長陳凱凌等5名公務員，以及力暘科技總裁古盛煇等10名集團員工，分別依貪污、偽造文書等罪提起公訴，並對其中12人建請從重量刑。檢方估計，陳凱凌等人藉此圖利力暘科技的不法利益高達新台幣91億3000多萬元。



檢方指出，2022年間，檢方因偵辦公有非公用土地承租人出租設置太陽光電發電設備使用疑涉侵占一案，意外發現力暘集團在台南市七股區一帶從事土地整合過程疑涉不法，經前檢察長葉淑文指示分案，由檢肅黑金專組檢察官彭盛智、呂舒雯指揮“調查局”台南市調查處及檢察事務官等組成專案小組偵辦。



檢方說，經蒐證調查及陸續發動6次搜索，搜索處所68處，以及訊問被告及證人等共246人次，還於2023年10月訊問力暘科技總經理徐碩廷後，認其犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯或證人之虞等事由，向法院聲請羈押禁見獲准。



檢調發現，力暘集團總裁古盛煇為使該集團旗下設立的5家總稱五天的能源公司，以面積未達2公頃的非都市土地（俗稱小二甲）申請用地類別變更作太陽光電設施使用，與時任“經濟部”能源局（現改制為能源署）太陽光電組組長林文信、前台南市政府經發局長陳凱凌共謀解套方案，以規避較繁復的審查程序，以及節省申請開發計劃所需的支出費用。



林、陳2人明知近年小二甲光電變更開發案件大量增加，造成農地破碎及相關使用爭議，嚴重影響農業生產環境的完整性，“行政院農委會”（現改制為“農業部”）也已於2020年7月28日公布，並於同年8月1日生效的《農業主管機關同意農業用地變更使用審查作業要點》，明文規定已不再同意小二甲申請使用地類別變更作太陽光電設施使用，但仍與古盛輝等人共謀解套。

