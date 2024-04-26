黃介正：賴就職前鋪墊緩和氣氛兩岸會較友善

淡江大學戰略研究所教授黃介正。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月26日電（記者 鄭羿菲）針對兩岸關係走向，淡江大學戰略研究所教授黃介正26日表示，國際大環境至少在今年11月5日美國大選前走向相對較平穩。若台灣能趁新任政府就職前，把基礎與氣氛鋪墊得比較緩和，兩岸關係會相對較有善意。



黃介正為美國喬治華盛頓大學政治學系博士，曾任陸委會副主委、駐美代表處諮議、淡江大學美國研究所所長、淡江大學國際事務與戰略研究所所長、美國馬里蘭大學政府與政治系副教授、美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員、美國布魯金斯研究院研究員。黃介正現為淡江大學國際事務與戰略研究所副教授、國民黨國際事務部主任。



至於鄭文燦將擔任“海基會董事長”是否賴清德釋出善意？黃介正說，目前都是台灣內部的評論，或許要問問對岸的看法，才會比較精確。



中國國民黨“立委”陳永康26日召開“台灣地區與大陸地區人民關係條例第29條修正草案”及“國家安全”戰略法草案”立法公聽會，邀請淡江大學戰略研究所教授黃介正、政治大學國際關係研究中心教授劉復國、台北大學法律學系專任教授王震宇及“國防部”、“海委會”、陸委會、“海巡署”、“國安局”等機關代表與會。



黃介正會前接受媒體訪問，被問及“習馬二會”聚焦“中華民族”字語，賴清德提及“由兩岸執政黨負責任的展開良性對話”，兩者是否有交集？對話前提是否得認同中華民族？黃介正表示，兩岸人民都有智慧，從1991年金門協議以來，雙方度過了無數困難。有很多協議，在當初那麼困難下都簽成了，所以即便雙方有不同的場景，若雙方有意願要接觸、要交流，就一定找得出方法來。

