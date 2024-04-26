五一假期全國口岸日均出入境將達176萬人次

來源：香港商報網 中評社香港4月26日電／香港商報網報導，據國家移民管理局微信公眾號消息，國家移民管理局預測今年“五一”假期全國口岸日均出入境人員將達176萬人次，較去年同期增長40.5%。上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、杭州蕭山等大型國際機場口岸出入境客流穩步增長，預計日均出入境人員分別為8.8萬、4.1萬、4萬、1.7萬、1.3萬人次。隨著港澳居民與內地居民“北上南下”雙向奔赴熱潮持續，加之“五一”期間港澳地區將舉辦多場大型演藝活動和煙火表演，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣口岸預計將達到19.4萬、19.1萬、13萬人次，珠海拱北、青茂、港珠澳大橋口岸日均出入境人員預計將達到32萬、11萬、11萬人次。



日前，國家移民管理局就做好“五一”假期口岸邊防檢查工作作出專門部署，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布本口岸出入境客流情況，為廣大群眾出行提供參考；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，對通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障等作出穩妥具體的安排，共同確保口岸通關安全高效順暢。



國家移民管理局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件簽證是否有效，中國公民出境時需提前瞭解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理局12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。