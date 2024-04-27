中評現場：滬港合作會議第六次會議召開

香港特區行政長官李家超率領的港方代表團與上海市市長龔正率領的滬方代表團舉行滬港合作會議第六次會議（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月27日電（記者 盧哲）由香港特別行政區行政長官李家超率領的港方代表團與上海市市長龔正率領的滬方代表團26日在香港特區政府總部舉行滬港合作會議第六次會議。李家超表示，此次會議就包括創新科技和產業發展、城市及規劃管理、數字經濟、以及金融等15個合作領域、共65個項目達成共識，為未來合作確立了清晰的路向。兩地也會簽署20份合作文件，進一步拓展雙方在不同領域的合作。



李家超與龔正共同主持“滬港合作會議”第六次會議。李家超在會議開場發言表示，“滬港合作會議”一直得到中央政府和上海市政府的高度重視和大力支持。自二○○三年召開首次會議以來，兩地交往日益頻繁。港商在上海的投資金額由二○○三年的20億美元上升至去年的174億美元，而香港也成為上海其中一個主要出口市場，也是上海最大的外商投資來源地。上海是長三角城市群的引領城市，而香港是粵港澳大灣區的核心城市。



李家超說，今天召開的第六次會議，是滬港合作又一個重要里程碑。在兩地政府共同努力下，這次會議就包括創新科技和產業發展、城市及規劃管理、數字經濟、以及金融等15個合作領域、共65個項目達成共識，為未來合作確立了清晰的路向。兩地也會簽署20份合作文件，進一步拓展雙方在不同領域的合作。展望未來，香港會繼續發揮“一國兩制”下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，與上海持續深化合作，攜手發展彼此新質生產力，共同貢獻國家高質量發展。

