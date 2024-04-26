民調顯示全球對美國領導力不滿意度上升

中評社北京4月26日電／據新華網報導，美國民意調查機構蓋洛普公司發布的最新民調結果顯示，美國領導力不滿意度在全球範圍內上升。



根據這份23日發布的報告，2023年全球對美國領導力不滿意度的中值達到36%，高於2022年的33%。



報告說，2023年，美國領導力滿意度在烏克蘭、芬蘭、印度、肯尼亞和烏幹達等國大幅下降，較2022年下降至少10個百分點。



2023年，全球對美國領導力滿意度中值為41%，與2022年持平。



該民調的受訪者樣本為超過130個國家的15歲及以上民眾。