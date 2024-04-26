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剛果（布）衛生部長：中國作出重要貢獻
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2024-04-26 14:46:34
中評社北京4月26日電／據新華網報導，剛果（布）衛生部長吉爾貝·莫科基24日說，剛中衛生合作成果豐碩，中國醫療援助為剛衛生事業發展作出重要貢獻。
中國援剛果（布）醫療隊24日向布拉柴維爾中剛友好醫院捐贈醫療藥械，駐剛果（布）大使李岩與莫科基分別代表中剛雙方簽署了物資交接證書。
莫科基在致辭中感謝中方慷慨捐贈。他說，剛中衛生合作成果豐碩，中剛友好醫院正是有力見證。站在兩國建交60周年新起點，剛方願同中方攜手努力、繼往開來，推動剛中衛生健康合作取得更多成果。
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