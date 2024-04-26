調查顯示：日本健康食品廣告超七成不規範

3月29日，小林制藥公司社長小林章浩（左二）在日本大阪舉行的新聞發布會上講話。（來源：新華社） 中評社北京4月26日電／據新華網報導，日本一項抽樣調查顯示，該國健康食品廣告中有超過70%存在對相關臨床試驗結果解釋和引用不規範、容易誤導消費者的問題，包括只強調對生產商有利的試驗結果，對矛盾的數據視而不見等。



共同社25日報導，位於千葉縣旭市的旭中央醫院和京都大學等機構人員組成的小組實施了這項調查。他們調查了日本國內5家大型醫藥研發合同外包服務機構受企業委托進行的臨床試驗，從公共數據庫中登記的這5家機構實施的726個臨床試驗中隨機選取了100個，並對其中和食品有關的76個試驗進行調查。這些試驗中不含小林制藥公司召回的三款紅曲保健品的相關試驗。



這76個試驗中有32個發表了論文。調查顯示，其中26個試驗的論文摘要部分和試驗結果不一致。這32個試驗的論文中有11個的結果被用於食品廣告和新聞公報，其中8個試驗結果的解釋不規範，表述容易給消費者帶來誤解，不規範的比例約73%。



研究人員舉例說，有宣稱能維持認知能力的補充劑，多個試驗項目都未能確認其效果，論文選用了部分結果便稱“提示認知能力改善”，廣告就說有“維持認知能力”的功效。



本項調查結果已發表於國際學術期刊《臨床流行病學雜誌》上。



日本健康食品中的功能性標示食品只需提交與其聲稱功能相符的科學依據進行備案，無需政府部門審批許可。消費者服用後出現健康受損的小林制藥紅曲保健品就屬於功能性標示食品。



研究人員表示，七成這個比例令人震驚，必須要有嚴格的管理。