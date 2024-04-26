哥倫比亞政府軍打死15名反政府武裝分子

中評社北京4月26日電／據新華網報導，哥倫比亞政府軍25日發表聲明說，政府軍當天在本國西南部考卡省的軍事行動中，打死15名反政府武裝組織“中央參謀部”成員，打傷12人。



聲明說，此次哥陸軍和空軍協同行動，進行精準炮擊，使平民免受傷害。同時，更多政府軍部隊將開赴前線，打擊武裝團夥。



3月17日，哥政府發布政令說，“中央參謀部”在哥西南部納裡尼奧省、考卡省和考卡山谷省的襲擊活動破壞和平，將在上述地區中止去年10月與該武裝組織簽署的停火協議，重啟清剿行動。



