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我駐菲使館確認一中國公民在八打雁省溺亡
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2024-04-26 14:45:39
菲律賓八打雁省馬比尼鎮附近海域
中評社北京4月26日電／據央視新聞報導，4月26日，中國駐菲律賓大使館確認一中國公民在八打雁省潛水時溺亡一事屬實。
中國駐菲律賓大使館稱，已同當地警局確認有關情況，並同當事人家屬取得聯繫，後續將全力協助家屬處理後事。
菲律賓警方4月26日稱，一名中國公民4月25日在八打雁省馬比尼鎮附近水域潛水時溺亡。警方報告稱，這名中國公民居住在菲律賓大馬尼拉地區帕賽市。25日上午，他在潛水時遇到氧氣中毒，送至醫院後被宣布死亡。
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