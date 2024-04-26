傅崐萁傍晚率團訪陸　綠委籲不要踩紅線

綠委沈伯洋接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月26日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁下午將率國民黨“立委”赴大陸訪問，民進黨不分區“立委”沈伯洋今天受訪表示，兩岸人民關係條例有很多規範事項，若傅率團代表地方譬如花蓮去談事情，這是會違反法律。傅今天想要繞過“中央政府”去談，例如談觀光限制解除等，這是不行的。



他也說，另一點是中央賑災花蓮的款項撥下來，需要盤點，但花蓮縣政府一直都不盤點，現在要等到傅崐萁訪問大陸回來後，再把大陸資源帶到花蓮，傅就是要告訴大家，大陸最照顧台灣人民。



民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，傅崐萁赴陸團下午啟程，希望如傅崐萁所說不會影響今天“立法院”議程，無論如何下午就會見真章。至於傅崐萁何時出發，要見哪些人？發表什麼談話？進行什麼協議？她也提醒傅要慎重。



吳思瑤說，傅崐萁率領“立法院”不到10分之1“立委”，代表只是國民黨團部分意見，而非整體“國會”意見。如果去中國所談的公務合作，涉及到台灣政策，傅並未獲得任何公權力授權。這次訪團代表的是少數國民黨意見，無法代表台灣公權力，希望傅自制不應當去輕易許下任何對中國大陸承諾，或是允諾任何推動議案，這個紅線、原則、框架，傅崐萁不可不慎。